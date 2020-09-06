Кравцов забросил первую шайбу после возвращения в КХЛ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отметился первой заброшенной шайбой после возвращения в КХЛ. Форвард отличился в третьем периоде домашней встречи с «Куньлунь Ред Стар» (идёт третий период, счёт – 3:0).
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Напомним, прошлым летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Однако нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор».
Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «–4», и вскоре попал в запас, после чего российский форвард вернулся в расположение системы «Рейнджерс». В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в свой актив 15 (6+9) баллов.
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