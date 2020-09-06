Квартальнов: «Ак Барсу» нужно было поработать в концовке, тяжеловато нам это даётся

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о встрече со СКА (3:2ОТ).
«Довольны победой. Вели 2:0, упустили чуть-чуть, соперник мощно играет в атаке. Сегодня был тяжёлый второй период, пару смен было непросто. Нужно было поработать в концовке. Тяжеловато нам это даётся, есть на то свои моменты и причины. Мы и так играли неплохо, надеюсь, будем играть лучше. После «Витязя» поменяли игру.
Удаление Фисенко в концовке? Мишка — большая часть нашей команды, игрок с определёнными функциями, неплохо играет «четыре на пять», у него было большое игровое время. Думаю, он не хотел этого делать, мы предупреждали про удаления, но сказалась усталость. Никто не хотел этого. Ни он, ни команда — так сложилось. Тут тоже надо отдать должное питерской команде.
Мы знаем о причинах неэффективного большинства, это командные моменты. Наше большинство должно и реально будет лучше. У нас для этого есть игроки. Будем больше на себе зарабатывать удаления.
Дебют Хованова? Саше было тяжеловато, к нам приехала мощная команда, которая играла в атаке. Дали ему пока небольшое игровое время. Думаю, что он разыгрывается. Игра Билялова – плановое решение, изначально планировали по два матча. Тимур сыграл на хорошем уровне. Он нам помог, оставил нас в игре в некоторых сменах второго периода», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 сентября 2020
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