Галиев — о новых костюмах «Ак Барса»: нужно поддерживать президента нашей республики

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал итоги встречи со СКА (3:2 ОТ).



«Хорошая игра, на высоких скоростях. Начало мы проиграли, не знаю, с чем это связано. Второй и третий периоды очень хорошо играли. Сражались, бились, выиграли при своих болельщиках игру, показали характер.



Как я забил свой гол? Да на самом деле мы все впятером здорово сыграли, быстрый перепас защитников, потом Воронков, затем мне оставалось только клюшку подставить.



Новые костюмы? Новизна, необычность, это национальный костюм, нужно поддерживать президента нашей республики. Рады, что его разрешили надевать.



Празднование? Было за что визор Галимову снести. Появилось у меня к нему пару вопросов», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.



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