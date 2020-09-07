Лисовец: цель «Салавата Юлаева» — выиграть Кубок Гагарина
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо».
«В Уфе сложилась белорусская пара защитников? С Димой Коробовым играли вместе и в «Динамо», хорошо друг друга знаем, понимаем, как играть. Раз тренеры нас поставили в пару, значит, хорошо получается.
У нас самые высокие цели: выиграть Кубок Гагарина. Идём от матча к матчу. Весь сезон впереди, предстоит много работы. На арену всегда приятно возвращаться, в Минске очень хорошие болельщики. Тут всегда приятно играть», – приводит слова защитника пресс-служба минского «Динамо».
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Мн – «Салават Юлаев» состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи – в 19:10 мск.
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