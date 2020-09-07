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Вудкрофт: приглашаем болельщиков, чтобы вместе на арене вспомнить ту команду «Локомотива»

Вудкрофт: приглашаем болельщиков, чтобы вместе на арене вспомнить ту команду «Локомотива»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Сегодня особенный день. Тяжёлый. Девять лет назад разбился ярославский «Локомотив», это большая потеря для всего хоккейного сообщества. Беларусь потеряла великого хоккеиста – Руслана Салея. Хотим показать нашу лучшую игру. Приглашаем болельщиков, чтобы вместе на арене вспомнить ту команду «Локомотива».

Лисовец? Был знаком с ним по сборной Беларуси, потом в мой первый год работы в «Динамо». Ещё тогда заметили его большой потенциал, характер. Давали возможности, чтобы он развивался. И он ими воспользовался. Евгений — один из лучших защитников лиги, на мой взгляд. За ним мы должны следить. Он будет создавать опасные моменты.

Клинкхаммер? Он останется капитаном. Роб показывает лидерские качества и характер. Он отлично провёл игру с «Барысом», – приводит слова Вудкрофта пресс-служба минского клуба

Матч «Динамо» Минск – «Салават Юлаев» состоится сегодня, 7 сентября. Начало – в 19:10 мск.

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