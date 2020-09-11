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Шон Кутюрье выиграл трофей «Селке Трофи»

Шон Кутюрье выиграл трофей «Селке Трофи»
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала лучшего форварда оборонительного плана по итогам сезона. На получение приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи» претендовали Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз») и Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»).

Победителем стал Шон Кутюрье, для которого этот трофей стал первым в карьере.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кутюрье принял участие в 69 матчах, в которых забросил 22 шайбы и сделал 37 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 647 матчей, в которых он набрал 402 (156+246) очка.

В плей-офф команда добралась до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии 0-4 с «Нью-Йорк Айлендерс». В финале Восточной конференции «Айлендерс» встречаются с «Тампа-Бэй Лайтнинг», после двух матчей счёт в серии 0-2.

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