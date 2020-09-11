Шон Кутюрье выиграл трофей «Селке Трофи»

Национальная хоккейная лига назвала лучшего форварда оборонительного плана по итогам сезона. На получение приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи» претендовали Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз») и Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»).

Победителем стал Шон Кутюрье, для которого этот трофей стал первым в карьере.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кутюрье принял участие в 69 матчах, в которых забросил 22 шайбы и сделал 37 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 647 матчей, в которых он набрал 402 (156+246) очка.

В плей-офф команда добралась до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии 0-4 с «Нью-Йорк Айлендерс». В финале Восточной конференции «Айлендерс» встречаются с «Тампа-Бэй Лайтнинг», после двух матчей счёт в серии 0-2.