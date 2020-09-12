Варламов стал вторым вратарём в истории «Айлендерс» с 10 победами в одном плей-офф

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:3.
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 34 броска из 37 и одержал 10-ю победу в нынешнем Кубке Стэнли, благодаря чему делит второе место с Антоном Худобиным («Даллас Старз») среди голкиперов. Лидирует в списке Андрей Василевский («Тампа») – 12 выигранных матчей.
Также 32-летний россиянин стал вторым вратарём в истории «Айлендерс», выигравшим 10 матчей в одном плей-офф НХЛ. Ранее это достижение пять раз покорилось Билли Смиту (с 1980 по 1984 год включительно). Рекорд Смит установил в сезонах-1979/1980 и 1981/1982 — 15 побед.
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