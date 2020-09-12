Никитин: конечно, мы разбираем соперников, но ЦСКА больше концентрируется на своей игре

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:1).
«Хорошее начало, создали задел. Контролировали игру. Были моменты, где соперник создавал моменты. Сегодня у нас дебютировал Скотников, ребята его поздравили. Сыграл надёжно. В моменты, когда команду надо было оставить в игре, он справился.
Сейчас, в ситуации пандемии, у нас было не так много времени на подготовку, поэтому больше концентрируемся на своей игре, на подготовке. Конечно, разбираем соперников, но это не определяющий момент», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.
Это пятый проигрыш хабаровского клуба в сезоне, в то время как победная серия «армейцев» достигла четырёх матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА в гостях сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 14 сентября.
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