Тротц: у «Тампы» очень опытная команда. В четвёртом матче они покажут свой лучший хоккей

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц дал комментарий в преддверии четвёртого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-2).

«Думаю, во втором матче мы поверили, что можем выиграть третий. Теперь нам нужно выиграть всего один раз, чтобы сравнять счёт. Это придаст нам сил. Но нельзя забывать, что «Тампа» уже много раз играла в финале конференции. У них очень опытная команда. В состав точно возвращается Киллорн, может появиться Пойнт. Они покажут свой лучший хоккей. Значит, и нам нужно показать, на что мы способны», — приводит слова Тротца пресс-служба лиги.

Четвёртый матч серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» состоится сегодня, 13 сентября. Начало — в 22:00 мск.