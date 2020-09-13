«Ак Барс» одержал третью победу кряду, обыграв в гостях «Сочи»

«Ак Барс» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в столице Сочи и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Голами в составе победителей отметились Кирилл Петров, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Найджел Доус. Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, отразивший 19 бросков.

Для казанского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 17 сентября дома встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» 15 сентября на домашнем льду примет магнитогорский «Металлург».