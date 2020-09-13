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«Ак Барс» одержал третью победу кряду, обыграв в гостях «Сочи»

«Ак Барс» одержал третью победу кряду, обыграв в гостях «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в столице Сочи и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Голами в составе победителей отметились Кирилл Петров, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Найджел Доус. Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, отразивший 19 бросков.

Для казанского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 17 сентября дома встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» 15 сентября на домашнем льду примет магнитогорский «Металлург».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Азеведу, Кормье) – 25:35' (5x5)   0:2 Бурмистров (Галиев) – 29:37' (5x5)   0:3 Азеведу (Яруллин) – 51:37' (5x5)   0:4 Доус (Викстранд, Зарипов) – 58:33' (5x4)
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