«Ак Барс» одержал третью победу кряду, обыграв в гостях «Сочи»
«Ак Барс» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в столице Сочи и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Голами в составе победителей отметились Кирилл Петров, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Найджел Доус. Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, отразивший 19 бросков.
Для казанского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 17 сентября дома встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» 15 сентября на домашнем льду примет магнитогорский «Металлург».
- 13 сентября 2020
-
19:58
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
17:54
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
15:39
-
15:29
-
15:07
-
14:35
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:01
Партнерский контент