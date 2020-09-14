«Хоккей без зрителей»: Фурх, Кагарлицкий и Полунин — худшие игроки на старте сезона КХЛ

Авторами телеграм-канала «Хоккей без зрителей» был составлен рейтинг худших игроков на старте сезона КХЛ.
Список возглавил чешский голкипер минского «Динамо» Доминик Фурх, пополнивший состав «зубров» в межсезонье. На втором месте расположился новичок московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий, а тройку худших замкнул форвард «Амура» Александр Полунин.
10. Илья Хохлов («Сибирь») – 4 игры, 0+0, «-2»
9. Ник Бэйлен («Трактор») – 4 игры, 0+0, «-2»
8. Герман Рубцов («Сочи») – 4 игры, 0+0, «-2»
7. Давид Рундблад («Сочи») – 3 игры, 0+0, «-4»
6. Юусо Хиетанен («Динамо» М) – 4 игры, 0+0, «-3»
5. Микс Индрашис («Динамо» Р) – 3 игры, 0+0, «-3»
4. Роман Любимов («Спартак») – 5 игр, 0+0, «-4»
3. Александр Полунин («Амур») – 5 игр, 0+0, «-5»
2. Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М) – 4 игры, 0+1, «-3»
1. Доминик Фурх («Динамо» Мн) – 3 игры, 2 П, 13 ПШ.
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