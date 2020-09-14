Усов — об ударе головой: не было цели сделать больно Семёнову, я не справился с эмоциями

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов прокомментировал своё удаление за удар головой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4).
«Произошла потасовка в углу площадки, которая началась с игры в тело соперника от Ромы Горбунова. Видимо, игрокам Салавата это не понравилось. Всё переросло в стычку, в которой я попытался удержать защитника уфимцев, чтобы он не лез в эпицентр, а остался в стороне. Ему это явно не понравилось, после чего мы сцепились. По-моему, он сам подъехал и ударился о мою голову. Хотя ни в коем случае не оправдываю себя, я не должен так реагировать. У меня не было цели ударить его или сделать больно… Я попробовал как бы оттолкнуться от него, чуть-чуть уехать. Но вышло всё вот так. К сожалению, не справился с эмоциями. Можно было иначе поступить.
Провоцировал ли меня Семёнов? Смотря что считать провокацией. Но я не слышал, чтобы он что-то мне говорил. Он был на голову выше, но я не чувствовал именно страха. Во время игры адреналин зашкаливает, поэтому даже не думаешь о таком.
Что сказал Вудкрофт? В принципе, у него не было вопросов к моей игре. Он понимает, что это вышло не специально. Я не хотел навредить команде, а лишь заступился за партнёра. Однако удаление на пять минут, команда столько времени провела в меньшинстве… Это плохо! Я сделал выводы и постараюсь исправиться», — приводит слова Усова Sportarena.by.
- 14 сентября 2020
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