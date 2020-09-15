Светлов: в «Ладе» были не совсем довольны решением Гурьянова, был небольшой скандальчик

Олимпийский чемпион, бывший главный тренер «Лады» Сергей Светлов, работавший в Тольятти с Денисом Гурьяновым, вспомнил отъезд форварда в Северную Америку.

«У больших талантов, у которых поначалу всё хорошо получается, может закружиться голова, и в таком случае нужно в какой-то момент тормознуться, больно упасть на землю. Мне сложно сказать, как у него всё сложилось после отъезда, но в моём понимании он рано уехал. Денис мог поиграть в основном составе, набраться опыта, окрепнуть, и, возможно, тогда этот тернистый путь в Америке был бы более коротким. Но это всё, конечно, субъективно. Если он всё-таки пробился, если о нём сейчас говорит вся Америка, значит, понял, что просто так ничего не даётся, нужно пахать, работать, трудиться и укреплять свой талант, чтобы этот талант в итоге перерос в мастерство.

Знаком ли я с его родителями? Лично с ними не знаком, не довелось с ними пересекаться, но когда Денис пришёл в «Ладу» в 17 лет, у клуба был контакт с его родителями. Понимаете, я считаю, что решение об отъезде было не его. Помню, был небольшой скандальчик из-за его отъезда, потому что клуб был не совсем доволен его решением. Мы воспитали хорошего и талантливого игрока, а он, не успев ничего сделать для первой команды, собрался и уехал. Но это уже дела клуба. В моём понимании решение пораньше уехать за океан было родительским.

С моей точки зрения, он мог бы на два года остаться в «Ладе», закрепиться в первой команде, уже окрепшим ехать в НХЛ и сразу попасть в первую команду, чем мотаться по фарм-клубам. С другой стороны, эти трудности могли его закалить и дать ему хороший характер, который позволяет сейчас добиваться успеха в НХЛ», — приводит слова Светлова Sport24.