Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

14 игроков «Южного Урала» заразились коронавирусом

14 игроков «Южного Урала» заразились коронавирусом
Хоккей / ВХЛ 0

Руководство клуба ВХЛ «Южный Урал» опубликовало на официальном сайте заявление, в котором объявило о вспышке коронавируса в команде.

«Коллектив орского хоккейного клуба провёл домашнюю серию игр, соблюдая все рекомендации по организации и проведению тренировочных мероприятий и официальных соревнований по хоккею среди команд Высшей хоккейной лиги в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Все представители «Южного Урала» использовали средства индивидуальной защиты, в установленном порядке на постоянной основе происходило тестирование всех представителей команды.

Однако при очередном прохождении тестов на COVID-19 было выявлено наличие коронавирусной инфекции у 14 игроков «Южного Урала», одного человека из тренерского штаба и одного человека из клубного персонала. Запланированная поездка на матчи, которые должны были пройти 20, 22, 24 и 26 сентября, отменена. Хоккейный клуб «Южный Урал» согласовал с Высшей хоккейной лигой перенос игр. Представители орского хоккейного клуба, чьи тесты дали положительный результат, а также находившиеся в первом круге контактов находятся на карантине», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Не верьте домыслам». Странная реакция «Южного Урала» на смерть своего хоккеиста
Тот самый случай, когда лучше было промолчать.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020