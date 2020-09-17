14 игроков «Южного Урала» заразились коронавирусом

Руководство клуба ВХЛ «Южный Урал» опубликовало на официальном сайте заявление, в котором объявило о вспышке коронавируса в команде.
«Коллектив орского хоккейного клуба провёл домашнюю серию игр, соблюдая все рекомендации по организации и проведению тренировочных мероприятий и официальных соревнований по хоккею среди команд Высшей хоккейной лиги в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Все представители «Южного Урала» использовали средства индивидуальной защиты, в установленном порядке на постоянной основе происходило тестирование всех представителей команды.
Однако при очередном прохождении тестов на COVID-19 было выявлено наличие коронавирусной инфекции у 14 игроков «Южного Урала», одного человека из тренерского штаба и одного человека из клубного персонала. Запланированная поездка на матчи, которые должны были пройти 20, 22, 24 и 26 сентября, отменена. Хоккейный клуб «Южный Урал» согласовал с Высшей хоккейной лигой перенос игр. Представители орского хоккейного клуба, чьи тесты дали положительный результат, а также находившиеся в первом круге контактов находятся на карантине», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- 17 сентября 2020
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