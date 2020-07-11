«Не верьте домыслам». Странная реакция «Южного Урала» на смерть своего хоккеиста

10 июля в российском хоккее произошла страшная трагедия. находившийся на тренировочных сборах игрок хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Был полностью здоров». Скончался игрок ВХЛ Крутий, ему стало плохо на пробежке Нападающему было 23 года.

23-летний хоккеист умер во время кросса

Практически сразу в разных СМИ стали публиковаться некоторые подробности произошедшего, от которых хотелось схватиться за голову. Сообщалось, что главный тренер орской команды Евгений Зиновьев отправил команду на 10-километровый кросс по степи в 35-градусную жару, в 11 часов утра.



Журналист «Спорт-экспресса» Алексей Шевченко также поведал, что игроки команды «Южный Урал» бежали кросс без контроля (на них не было никаких напульсников), в пекло, у многих пульс наверняка подбирался к отметке 200, но никого это не волновало. Скорая помощь прибыла на место происшествия спустя 30 минут, когда помочь игроку уже было нельзя. Всё это время врач «Южного Урала» пытался привести хоккеиста в чувство с помощью пощёчин и обливания водой.



Говорилось и о том, что на кросс Крутия отправили, даже не дождавшись полных результатов медосмотра. В частности не был готов анализ крови. Приведенные данные влекли за собой целый ряд вопросов к генеральному директору команды, врачу и в первую очередь главному тренеру Зиновьеву, который и отправил игроков на злополучный кросс. Реакция орского клуба не заставила себя долго ждать. На следующий день после трагедии на официальном YouTube-канале клуба появился видеоролик, на котором представители команды решили прояснить случившееся.

«Никакой официальной информации нет»

Генеральный директор Олег Пивунов, который только вчера заявлял, что умерший хоккеист был полностью здоров, сегодня сообщил, что на данный момент не располагает официальной информации.



«Хочу выразить слова соболезнования от всего коллектива, и от молодежной команды, и от дворца спорта, и от всех, кто знал Павла. Мы знаем этого игрока, знаем его уровень. К сожалению, он не смог сыграть за нас. Мы скорбим и переживаем и сделаем всё возможное, чтобы помочь родителям, близким и родным.



Сейчас ещё никакого расследования нет. Буквально вчера произошло. Никакой официальной информацией не владеем. Это будет наверное позже», — заявил Пивунов.

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«Медосмотр был действителен до конца августа»

Врач Дмитрий Лебедев подчеркнул, что медосмотр Павла был действителен до конца августа. Именно на этом основании Лебедев и допустил Крутия до участия в тренировочном процессе.



«Медосмотр у него был, он действителен до конца августа. Он проходил медосмотр и на его основании был допущен к сборам, к втягивающему ознакомительному циклу. Накануне беседовали о состоянии здоровья. Никаких жалоб не предъявлял. На вопрос, есть ли какие отклонения и беспокойства, Павел отвечал категорически «нет», что всё у него в порядке», — рассказал Лебедев.

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«Я 23 года руковожу командами. Не верьте домыслам»

Главный тренер Евгений Зиновьев сообщил, что уже 23 года руководит различными командами, и за это время полностью опробовал все тренировочные программы. Ранее нареканий не было.



«В нашем клубе произошла трагедия. Погиб молодой игрок. Я сам отец, у меня сын такого же возраста. Это очень тяжелое событие. Выражаю соболезнования родным и близким Пашки. Я 23 года руковожу командами, от детских до профессиональных. Богатый тренерский опыт, и эти предсезонные сборы продуманы до мелочей. На многих поколениях эти программы пройдены, никаких нареканий не было. Произошло роковое стечение обстоятельств. Мы скорбим вместе с родными и близкими.



Что касается нагрузок, то команда и, в частности, Павел, были допущены к занятиям профессиональным спортом. Призываю всех не верить домыслам, разговорам. Вчера у нас начался втягивающий цикл, который должен был длиться четыре дня. Нагрузок никто не давал. Была ознакомительная пробежка. Заданий не было, временного промежутка не было. Цель была — ознакомиться с трассой. Кто-то бежал, кто-то полубежал, кто-то шёл пешком. Специально вывезли ребят за город на природу. Температура была 25 градусов, вполне комфортная для нашего региона», — заявил Зиновьев.

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Официальная реакция ВХЛ и ФХР

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России на основании заявления Высшей хоккейной лиги возбудил дело в целях всестороннего рассмотрения обстоятельств смерти 23-летнего нападающего «Южного Урала» Павла Крутия.



В рамках разбирательства будет проведена проверка на предмет нарушений законодательства Российской Федерации, Дисциплинарного регламента ФХР и пегламента ВХЛ, а также применения мер ответственности к лицам, совершившим нарушения.

«Южный Урал» уходит от ответственности. Нельзя им дать этого сделать

Со своей стороны хочется добавить, что лично мне позиция «Южного Урала» напоминает отчаянную попытку уйти от ответственности за произошедшую трагедию. Со слов наших коллег, которым нет оснований не доверять, известно, что на сегодняшнем собрании в орском клубе руководство команды запретило игрокам рассказывать о том, что произошло.

Для пущей убедительности было добавлено, что если кого-то что-то не устраивает, то их никто и не держит в клубе. Мол, главное оставаться слаженным коллективом.



На самом же деле главное – это досконально разобраться в случившемся с Павлом. Его смерть далеко не первая трагедия за последние годы в нашем хоккее, в том числе и в ВХЛ. Очень хочется, чтобы компетентные органы провели действительно всестороннее расследование, по итогам которого были даны ответы на ключевые вопросы об этой трагедии. Хочется, чтобы наши тренеры, которые «23 года руководят различными командами» наконец-то поняли, что времена изменились и пора адаптироваться к современным программам подготовки хоккеистов. А главное научили уважать своих игроков и бережнее относились к их здоровью. Несмотря на то, что хоккеисты являются профессионалами, в первую очередь они остаются обычными людьми, которым банально может стать плохо на жаре в степи.