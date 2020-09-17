«Куньлунь» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Автомобилисту»

«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Анатолий Голышев (2+0), Павел Дацюк (1+1), Алексей Василевский (0+2) и Алексей Макеев (0+2). Дубль у «Куньлуня» оформил Дэнни Кристо.

Китайский клуб потерпел шестое поражение кряду со старта сезона. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 19 сентября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 20 сентября проведёт домашний матч с омским «Авангардом».