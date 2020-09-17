«Куньлунь» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Автомобилисту»
«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
По два балла за результативность в составе победителей набрали Анатолий Голышев (2+0), Павел Дацюк (1+1), Алексей Василевский (0+2) и Алексей Макеев (0+2). Дубль у «Куньлуня» оформил Дэнни Кристо.
Китайский клуб потерпел шестое поражение кряду со старта сезона. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 19 сентября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 20 сентября проведёт домашний матч с омским «Авангардом».
КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кристо (Лёфквист) – 02:33' (5x4) 1:1 Голышев (Дженовей, Белоусов) – 07:12' (5x4) 1:2 Дацюк (Василевский, Макеев) – 19:11' (5x5) 1:3 Голышев (Дацюк, Макеев) – 22:44' (5x4) 2:3 Кристо (Верек, Шинкарук) – 30:41' (5x4) 2:4 Бодров – 44:15' (5x5) 2:5 Плэтт (Василевский, Литовченко) – 53:12' (5x4)
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