Киселевич: не ожидал, что «Йокерит» перенесётся. Ещё и про «Барыс» в новостях прочёл

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал о завершившейся выездной серии, предстоящих матчах и переносе встрече с «Йокеритом».
«Очень непростой выезд — Сибирь, Дальний Восток и Казахстан. Очень понравилось, как команда подготовилась психологически. Все показали готовность к серьёзной борьбе, ведь каждая игра была непростой. Проявили характер, и очень здорово, что привезли столько очков.
Все понимают, что нужно работать над качеством игры. Нас самих оно не до конца устраивает. Все знают, что после прошлого сезона «Металлург» перестроился, и знаем, что домашняя серия начнётся с очень важного матча. С «Северсталью» всегда быстрая и неуступчивая игра. Все помним поражение от них в прошлом году. Отнесёмся к подготовке ответственно.
Конечно, не ожидал, что «Йокерит» перенесётся. Ещё и про «Барыс» в новостях прочёл. Это очень обидно, желаю всем парням выздоровления. Не хотелось бы переносов, но как есть, так есть», — цитирует Киселевича пресс-служба клуба.
- 18 сентября 2020
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