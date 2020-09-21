Боунесс: нужно сделать так, чтобы шансов у игроков «Тампы» было как можно меньше
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился ожиданиями от второй встречи финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Это замечательные хоккеисты, и шансы у них будут. Нам нужно сделать так, чтобы таких шансов было как можно меньше. В первой игре мы неплохо справились с этой задачей», — приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.
Клуб из Техаса играет в финале Кубка Стэнли в третий раз истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб переехал в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на «Старз».
Первая встреча финала завершилась со счётом 4:1 в пользу «Старз».
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