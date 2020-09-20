Боунесс: у Худобина образцовое чтение игры, он вовремя встречает шайбу

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал великолепную игру голкипера «звёзд» Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0). Российский вратарь парировал 35 бросков из 36.
«Худобин читает игру. Готовится заранее, ожидая броска. Не опаздывает, не тянется за шайбой, а сосредотачивается на том, откуда она может прийти, вовремя встречает шайбу. Позиционная игра Антона просто великолепна. Чтение игры у него просто образцовое, но, что более важно, он конкурентоспособный парень. Делает всё возможное, чтобы остановить шайбу. Вот почему он так эффективен», — сказал Боунесс на послематчевой пресс-конференции.
34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 596 бросков, что является вторым результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.
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