Купер: «Тампе» нужно сделать игру неудобной для «Далласа»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джон Купер поделился ожиданиями от второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз». «Звёзды» ведут в серии 1-0.

«Нам нужно сделать так, чтобы соперник отводил глаза. Когда вратарь видит шайбу, он обычно ловит её. Нам нужно сделать так, чтобы сопернику было некомфортно.

«Даллас» защищается хорошо и жёстко. Но нам нужно использовать шансы, когда они появляются. Нас беспокоит лишь одно – нам пришлось пройти через такое во всех трёх сериях с оборонительными командами. Нам нужно бороться и преодолевать такую защиту. Нужно сделать игру неудобной для них», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

«Единственное, что нас беспокоит, – это то, что нам пришлось пройти через это в трёх сериях против оборонительных команд. Мы просто должны бороться, проходить через это, идти в грязные зоны и, как я уже сказал, сделать игру неудобной для них», – отметил Купер.