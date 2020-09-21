2 шайбы за 63 секунды в матче «Динамо» Мн — «Сибирь» — второй результат в истории КХЛ

В эти минуты в Минске проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Минское «Динамо» принимает «Сибирь».

Хозяева в течение 63 секунд дважды поразили ворота голкипера «Сибири» Харри Сятери. В составе «Динамо» голы на счету Брэндона Козуна и Шейна Принса. После неудачного начала тренерский штаб «Сибири» заменил вратаря. Вместо Сяттери на лёд вышел Алексей Красиков. В итоге Сяттери провёл на площадке всего 63 секунды.

Две шайбы за 63 секунды после стартового вбрасывания — второй показатель в истории КХЛ. Быстрее две шайбы забрасывал лишь ХК МВД. В сезоне-2009/2010 МВД забросил две шайбы за 55 секунд.

«Динамо» в новом сезоне в шести матчах одержало четыре победы. «Сибирь» начала сезон с двух побед и пяти проигрышей.

«Сибирь» в предыдущем матче проиграла московскому «Динамо» со счётом 2:4. «Минское «Динамо» с таким же счётом выиграло у «Витязя».