На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков и одержал 30-ю победу за карьеру в плей-офф НХЛ. 26-летний вратарь стал пятым голкипером в истории лиги по возрасту достижения 30 побед в матчах Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Гранту Фюру (23 года и 196 дней), второе место занимает Патрик Руа (23 года 2010 дней), топ-3 замыкает Марк Андре Флёри (24 года 193 дня).
На четвёртой строчке расположился Мартин Бродо (25 лет 253 дня). Василевскому на момент матча с «Далласом» исполнилось 26 лет и 58 дней.
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