ВХЛ перенесла матчи «Ермака» и «Молота-Прикамье» из-за вспышки коронавируса

Пресс-служба ВХЛ сообщила о переносе матчей «Молота-Прикамье» (Пермь) и «Ермака» (Ангарск). Встречи перенесены на более поздний срок из-за вспышек коронавируса в командах.

Так, будут перенесены следующие встречи:

«Молот-Прикамье» — «Звезда» г. Москва;

«Молот-Прикамье» — «Динамо» Московская область;

«Молот-Прикамье» — «Югра» г. Ханты-Мансийск;

«Челмет» г. Челябинск — «Ермак»;

«Зауралье» г. Курган — «Ермак»;

«Горняк» г. Учалы — «Ермак»;

«Южный Урал» г. Орск — «Ермак».

Сроки и места проведения матчей будут названы позже по согласованию с клубами.

Ранее стало известно о крупной вспышке коронавируса в КХЛ. Результаты тестов около 30 игроков «Локомотива» дали положительный результат. Ближайшие матчи команды не состоятся.