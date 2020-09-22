ВХЛ перенесла матчи «Ермака» и «Молота-Прикамье» из-за вспышки коронавируса
Пресс-служба ВХЛ сообщила о переносе матчей «Молота-Прикамье» (Пермь) и «Ермака» (Ангарск). Встречи перенесены на более поздний срок из-за вспышек коронавируса в командах.
Так, будут перенесены следующие встречи:
«Молот-Прикамье» — «Звезда» г. Москва;
«Молот-Прикамье» — «Динамо» Московская область;
«Молот-Прикамье» — «Югра» г. Ханты-Мансийск;
«Челмет» г. Челябинск — «Ермак»;
«Зауралье» г. Курган — «Ермак»;
«Горняк» г. Учалы — «Ермак»;
«Южный Урал» г. Орск — «Ермак».
Сроки и места проведения матчей будут названы позже по согласованию с клубами.
Ранее стало известно о крупной вспышке коронавируса в КХЛ. Результаты тестов около 30 игроков «Локомотива» дали положительный результат. Ближайшие матчи команды не состоятся.
«Локомотив» подтвердил массовое заражение игроков и тренеров коронавирусом
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