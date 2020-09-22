«Локомотив» подтвердил массовое заражение игроков и тренеров коронавирусом

Пресс-служба «Локомотива» разъяснила ситуацию, связанную с выступлением основного состава в регулярном чемпионате КХЛ. Ранее стало известно, что тесты около 30 игроков команды на коронавирус дали положительный результат.

«После выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) команда в полном составе, согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, отправлена на карантин. При этом игроки, тренеры и персонал проходят регулярное медицинское тестирование.

Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр.

Наш клуб с пониманием относится к проблемам лиги относительно вынужденных изменений календаря соревнований, но вынуждены свои главные усилия направить на сохранение здоровья игроков и тренеров «Локомотива». Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно», — говорится в заявлении.