Гол Якупова в овертайме принёс «Амуру» победу над «Торпедо»
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» на своей площадке уступило «Амуру» со счётом 2:3 ОТ.
На 7-й минуте хозяева вышли вперёд после точного броска Джордана Шварца. Ещё в первом периоде Валерий Васильев восстановил равновесие. После перерыва Глеб Корягин вывел гостей вперёд, но Антон Шенфельд перевёл игру в овертайм. А уже в овертайме победную шайбу забросил Наиль Якупов. Для Якупова эта шайба стала первой в сезоне.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Шварц (Шенфельд, Жафяров) – 07:54' (5x4) 1:1 Якупов – 09:03' (5x4) 1:2 Корягин (Зогорна) – 34:21' (5x5) 2:2 Шенфельд (Мили) – 48:52' (5x5) 2:3 Якупов – 64:22' (4x3)
«Торпедо» потерпело уже пятое поражение подряд. Нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 6 очков. «Амур» одержал вторую победу в пяти последних матчах. Дальневосточники занимают 10-е место в турнирной таблице с 5 очками.
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