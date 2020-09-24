Гол Якупова в овертайме принёс «Амуру» победу над «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» на своей площадке уступило «Амуру» со счётом 2:3 ОТ.

На 7-й минуте хозяева вышли вперёд после точного броска Джордана Шварца. Ещё в первом периоде Валерий Васильев восстановил равновесие. После перерыва Глеб Корягин вывел гостей вперёд, но Антон Шенфельд перевёл игру в овертайм. А уже в овертайме победную шайбу забросил Наиль Якупов. Для Якупова эта шайба стала первой в сезоне.

«Торпедо» потерпело уже пятое поражение подряд. Нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 6 очков. «Амур» одержал вторую победу в пяти последних матчах. Дальневосточники занимают 10-е место в турнирной таблице с 5 очками.