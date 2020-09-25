КХЛ определилась с новой датой перенесённого матча минского «Динамо» и «Локомотива»
Континентальная хоккейная лига определилась с новой датой перенесённого матча минского «Динамо» и «Локомотива», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Решение о новых сроках проведения встречи с «Локомотивом» лига приняла на основании статьи 55 спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами. Новой датой стало 16 октября, время начала матча — 19:00 мск.
Помимо матча с ярославцами в этот период «зубры» сыграют с «Сочи» (7 октября), «Куньлунь Ред Стар» (9 октября), рижским «Динамо» (11 октября) и «Спартаком» (18 октября).
Напомним, что матч между минским «Динамо» и «Локомотивом» должен был состояться 19 сентября в Минске, однако был перенесён в связи с выявленными случаями заражения COVID-19 игроков команды Андрея Скабелки.
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