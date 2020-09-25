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Владислав Третьяк стал прадедушкой. У его внука Максима родилась дочь

Владислав Третьяк стал прадедушкой. У его внука Максима родилась дочь
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер хоккейного клуба «Сочи» Максим Третьяк сообщил, что сегодня, 25 сентября, у него родилась дочь.

«Евгения, спасибо за нашу прекрасную девочку! Я вас очень сильно люблю!» – написал хоккеист в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Максима Третьяка.

Напомним, Максим Третьяк – внук президента ФХР Владислава Третьяка. В прошлом сезоне КХЛ на счету Третьяка четыре матча за рижское «Динамо». В этих матчах российский вратарь не одержал ни одной победы, пропуская за встречу 2,75 шайбы и отражая 88,5% броска. В декабре 2019 года контракт с голкипером был расторгнут, после чего Максим вернулся в систему ЦСКА.

Конец сезона 23-летний вратарь провёл в клубе ВХЛ «Звезда». В 11 матчах регулярного чемпионата Третьяк одержал восемь побед при показателе надёжности 1,69 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф в активе голкипера пять выигранных матчей из семи.

«Сочи» заключил двусторонний контракт с голкипером Максимом Третьяком
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