«Автомобилист» потерпел третье поражение кряду, проиграв в гостях «Сибири»

«Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 6:4 (0:1, 3:2, 3:1) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард хозяев Данил Романцев. Самым результативным игроком в составе «Сибири» стал защитник Юрки Йокипакка, в активе которого 3 (2+1) очка. У «Автомобилиста» два очка набрал форвард Анатолий Голышев (1+1).

У екатеринбургского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» проведёт домашний матч со СКА. Обе встречи состоятся 30 сентября.