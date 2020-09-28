«Автомобилист» потерпел третье поражение кряду, проиграв в гостях «Сибири»
«Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 6:4 (0:1, 3:2, 3:1) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард хозяев Данил Романцев. Самым результативным игроком в составе «Сибири» стал защитник Юрки Йокипакка, в активе которого 3 (2+1) очка. У «Автомобилиста» два очка набрал форвард Анатолий Голышев (1+1).
У екатеринбургского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» проведёт домашний матч со СКА. Обе встречи состоятся 30 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2020, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Куликов (Мамкин, Дженовей) – 13:47' (5x5) 1:1 Йокипакка (Шаров) – 22:16' (5x5) 1:2 Зборовский (Мэйсек, Холланд) – 23:51' (5x5) 2:2 Руохомаа (О'Делл, Йокипакка) – 26:41' (5x4) 3:2 Йокипакка (Руохомаа) – 30:17' (5x4) 3:3 Голышев (Макеев, Белоусов) – 39:51' (5x4) 4:3 Тимашов – 42:25' (5x5) 4:4 Дацюк (Голышев) – 46:01' (5x5) 5:4 Романцев – 55:26' (5x5) 6:4 Шашков – 58:41' (en)
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