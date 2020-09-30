Никита Кучеров поднял Кубок Стэнли над головой по прибытии в Тампу

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полном составе вернулся из «пузыря» в Эдмонтоне (Канада), где проводил матчи финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (4-2), в Тампу (штат Флорида, США) для проведения мероприятий связанных с празднованием победы в самом престижном хоккейном турнире Северной Америки.
«Никита Кучеров поднял над головой Кубок Стэнли, после того, как «Лайтнинг» вернулись в Тампу в качестве чемпионов», — сообщает журналист The Athletic Грег Оман в «Твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» Грега Омана.
27-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».
- 30 сентября 2020
-
04:01
-
02:46
- 29 сентября 2020
-
23:58
-
23:42
-
23:24
-
23:05
-
22:45
-
22:03
-
22:00
-
21:39
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
21:12
-
20:54
-
20:32
-
20:21
-
20:00
-
19:40
-
19:30
-
18:42
-
18:33
-
18:21
-
18:14
-
17:44
-
17:17
-
17:09
-
16:46
-
16:24
-
15:30
-
14:55
-
14:21
-
14:00
-
13:42
-
13:30