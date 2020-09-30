Никита Кучеров поднял Кубок Стэнли над головой по прибытии в Тампу

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полном составе вернулся из «пузыря» в Эдмонтоне (Канада), где проводил матчи финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (4-2), в Тампу (штат Флорида, США) для проведения мероприятий связанных с празднованием победы в самом престижном хоккейном турнире Северной Америки.

«Никита Кучеров поднял над головой Кубок Стэнли, после того, как «Лайтнинг» вернулись в Тампу в качестве чемпионов», — сообщает журналист The Athletic Грег Оман в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Грега Омана.

27-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».