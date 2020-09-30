Защитник «Автомобилиста» Арзамасцев рассказал о тактике, которую проповедует тренер Питерс

Защитник «Автомобилиста» Захар Арзамасцев рассказал о видении игры главным тренером уральского клуба Биллом Питерсом и тактике, которую он проповедует.

«У каждого игрока свой уровень мастерства. Питерс видит, что кто-то может выйти за рамки системы игры команды. Понятно, что есть основные требования, которые каждый хоккеист должен выполнять. Если говорить о базовых вещах, то у него строится игра так: в своей зоне ты должен работать, среднюю надо проходить как можно быстрее, в зоне атаки — веселитесь, играйте, получайте удовольствие. Но у своих ворот будьте добры работать, ловить на себя шайбы, пластайтесь, как можете. Вот такое у нашего тренера понимание и видение игры.

Сейчас все команды стараются быстро проходить среднюю зону, без лишней траты сил. Чем быстрее доставишь шайбу в зону атаки, тем больше проведешь там времени, и не надо тратить силы на «раскаты», «закаты». Я думаю, это требование применимо не только к «Автомобилисту», но и ко всему современному хоккею», — приводят слова Арзамасцева «Известия».