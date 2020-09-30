Купер: фактически «Тампа» проделала путь из туалета в пентхаус

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в Кубке Стэнли, одержанную на следующий год после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Мы вдохновились баскетбольной командой Вирджинии, а эта кепка была с нами всё время. Когда ты видишь, как кто-то другой это делает, то надо сказать: „А почему мы не можем того же?“ Фактически мы проделали путь из туалета в пентхаус. Никто не знает, когда появится второй шанс и будет ли он вообще. А тут ещё 12 марта, когда сезон поставили на паузу из-за пандемии коронавируса. Но прошло четыре месяца, и второй шанс появился.

Первый матч серии с «Коламбусом»? Если бы мы не выиграли тот матч, то сомнения в себе только усилились бы. Надо увидеть какой-то результат. Почувствовать его. Если бы мы тогда не победили, «Коламбус» мог залезть в наши головы. Я искренне считаю, что в командных видах спорта для достижения успеха надо прочувствовать неудачу. Из-за них ты не спишь по ночам, но также это тебя заводит, а порой страх поражения даже затмевает радость победы. Но мы всего добились, хотя этого бы не было без неудач на пути», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Мужская команда Университета Вирджинии заняла первое место в главном дивизионе NCAA, а затем 16 марта 2018 года уступила посеянному под 16-м номером Университету Мэриленда (54:74). Спустя год команда Университета Вирджинии завоевала титул.