Президент «Рейнджерс»: Лундквист ни разу не дал усомниться в своём профессионализме

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал выкуп контракта голкипера команды Хенрика Лундквиста.



«Благодарим Хенрика за неизмеримый вклад в развитие «Нью-Йорк Рейнджерс». С того времени как встретил Хенрика, когда он впервые приехал в Нью-Йорк в 2005 году, он ни разу не дал усомниться в своём профессионализме. Неустанный труд, страсть к игре и любовь к «Рейнджерс» и Нью-Йорку позволили ему стать одним из величайших вратарей в хоккее и одним из лучших игроков в истории нашей франшизы. Желаем Хенрику и его семье всего наилучшего в будущем», — приводит слова Дэвидсона The Washington Post.



Напомним, сегодня, 30 сентября, «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт 38-летнего голкипера Хенрика Лундквиста.



Голкипер выступал за «Рейнджерс» с 2005 года и провёл в команде из Нью-Йорка всю карьеру в НХЛ. В минувшем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5% броска.

«Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста