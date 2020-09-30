Питерс: сильно не хватает Арзамасцева, он стал основополагающим игроком обороны

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:1).



«Главное сегодня — реализация большинства, которая нам удалась. Перед началом матча говорили с командой, что у нас плохо складываются вторые периоды. Мы побороли эту болезнь, трижды реализовав большинство. Оно сделало сегодня результат.



Очень не хватает Арзамасцева. Он стал для нас основополагающим игроком обороны, стопроцентным стартовым защитником. Конечно, не хватает нам и Бодрова. Что касается их возвращения, то они вернутся, как только смогут. Надеюсь, у Захара это произойдёт пораньше. В этом сезоне многие команды проходят через такие испытания, когда игроки не могут выходить на лёд. Из-за этой ротации мы можем просмотреть других игроков. Возможно, пропускаем какие-то голы, получаем удаления, но мы можем стать лучше именно как команда. Всё это в итоге пойдёт нам на пользу», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений кряду, обыграв «Салават Юлаев»