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Кожевников: не считаю Доуса лучшим в КХЛ. Его же попросили из «Автомобилиста»

Кожевников: не считаю Доуса лучшим в КХЛ. Его же попросили из «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал старт «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Восемь игр всего сыграли. Рано делать какие-то выводы. Серьёзных проблем в «Ак Барсе» я не вижу. Надо ещё 10 игр посмотреть. Очки набираются, в прошлом году не было никаких вопросов. Хотя тогда Квартальнов также занимался подбором пятёрок. И не забывайте, что другие команды укрепились. И очень сильно.

«Ак Барс» усилился лучше всех? Ну кого они взяли выдающегося? Сколько лет Доусу? Лично я не считаю Доуса лучшим в КХЛ. А почему его убрали из «Автомобилиста»? Не потому, наверное, что он всю жизнь хотел играть в Казани. Его же из Екатеринбурга попросили, не стали новый контракт заключать. Доус в чемпионате здорово играет, но как начинается плей-офф, то его нет. Не видно на льду. В чём причина? Не знаю точно, психология, наверное. В чемпионате есть некоторая свобода, а в стыковых играх совсем другой хоккей начинается. Настраиваться на такие матчи надо по-другому», — приводятся слова Кожевникова на сайте ТНВ.

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