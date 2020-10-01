Защитник «Спартака» Кутейкин забил гол ЦСКА от своей синей линии

Московский «Спартак» и ЦСКА в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:2 в пользу подопечных Олега Знарка.

Третью шайбу хозяев в середине второго периода забросил защитник Андрей Кутейкин. Хоккеисту удалось поразить ворота Александра Шарыченкова броском из своей зоны. Кутейкину ассистировал форвард Михаил Юньков. Для 36-летнего защитника эта шайба стала первой в сезоне.

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