Крикунов: «Динамо» 60 раз нужно, что ли, бросить, чтобы забить три гола? Но это невозможно

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (2:4).

«Не справились сегодня с двумя компонентами — вратарём „Трактора“ и контратаками. Бросили мы сегодня больше 40 раз в створ ворот, а сами допустили всего 20 бросков, но при этом забили только два гола. Нам 60 раз, что ли, нужно бросать, чтобы забить три гола? Но это невозможно. Хотя мы сегодня 70 раз бросили в сторону ворот. Но, к сожалению, голкипер очень сильно отыграл у соперника.

Не вижу глобальной проблемы при игре в меньшинстве. Вы же видите, что к первому голу рикошет привёл, и шайба залетела. Есть момент невезения в этом плане, но вообще нужно разбираться, конечно. Потому что забили один гол в большинстве, пропустили два в меньшинстве. Это не очень хорошо", — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.