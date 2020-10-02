Финские власти одобрили проведение Кубка Карьяла с учётом необходимых мер безопасности
Финский хоккейный союз объявил о проведении финского этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла – в специальном формате в связи с текущей ситуацией с распространением коронавируса в мире, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Матчи будут проходить с учётом необходимых мер безопасности и с ограничениями по зрителям: болельщики будут допущены только на игры сборной Финляндии, остальные встречи пройдут при пустых трибунах.
Иностранные команды будут проходить тестирование на коронавирус как перед вылетом в Финляндию, так и по прибытии в страну. Финская сборная, а также судьи и персонал также будут проходить тесты на коронавирус до и во время турнира. Сборные будут размещены в отелях, перемещение по городу будет запрещено.
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