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Нападающий «Салавата» Воробьёв прервал девятиматчевую безголевую серию

Нападающий «Салавата» Воробьёв прервал девятиматчевую безголевую серию
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв прервал девятиматчевую безголевую серию в гостевом матче с нижнекамским «Нефтехимиком».

В середине второго периода при счёте 1:0 в пользу хозяев уфимцы убежали в контратаку. Дмитрий Кугрышев сделал передачу на Воробьёва, который сравнял счёт, неотразимо бросив между щитков Константина Барулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После второго периода счёт 3:1 в пользу «Салавата Юлаева».

Напомним, прошедшим летом 23-летний Воробьёв вернулся в уфимский «Салават Юлаев» из «Филадельфии Флайерз», поставив подпись под контрактом сроком на три сезона. В нынешнем сезоне молодой нападающий принял участие в 12 встречах, забросив одну шайбу и отдав две результативные передачи.

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