Нападающий «Салавата» Воробьёв прервал девятиматчевую безголевую серию

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв прервал девятиматчевую безголевую серию в гостевом матче с нижнекамским «Нефтехимиком».



В середине второго периода при счёте 1:0 в пользу хозяев уфимцы убежали в контратаку. Дмитрий Кугрышев сделал передачу на Воробьёва, который сравнял счёт, неотразимо бросив между щитков Константина Барулина.

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После второго периода счёт 3:1 в пользу «Салавата Юлаева».



Напомним, прошедшим летом 23-летний Воробьёв вернулся в уфимский «Салават Юлаев» из «Филадельфии Флайерз», поставив подпись под контрактом сроком на три сезона. В нынешнем сезоне молодой нападающий принял участие в 12 встречах, забросив одну шайбу и отдав две результативные передачи.