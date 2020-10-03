«Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с голкипером Тристаном Джерри

«Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с 25-летним голкипером Тристаном Джерри, сообщается на официальном сайте команды.



Соглашение рассчитано на 3 года — до конца сезона-2022/2023. Заработная плата вратаря составит $ 3,5 млн в год. Общая сумма сделки — $ 10,5 млн.



«Тристан продемонстрировал способность регулярно выступать в стартовом составе. Совершенно здоровый молодой голкипер, который, считаем, очень полезен «Пингвинз», — приводит слова генерального менеджера Джима Рутерфорда официальный сайт команды.



В нынешнем сезоне Джерри принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав 20 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.43. В плей-офф на счету канадца один матч, в котором он пропустил одну шайбу.

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