Рутерфорд: «Питтсбургу» будет сложно сохранить Мюррея. Это то же положение, что и с Флёри

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о ситуации с продлением контракта голкипера Мэтта Мюррея. 9 октября Мюррей и его бэкап Тристан Джерри станут ограниченно свободными агентами.



«В лиге сейчас много доступных вратарей, но позвольте мне задать вопрос: сколько на рынке 26-летних голкиперов, выигравших два Кубка Стэнли? В лиге много свободных вратарей, много хороших вратарей. В этом нет никаких сомнений. Но ребята на рынке не делали того, что делал Мэтт. Я считаю это существенной разницей, поэтому команды и хотят его. В дальнейшем я буду смотреть на это под таким углом.

Оба парня становятся ограниченно свободными агентами, так что я буду идти шаг за шагом. Сейчас мы находимся в похожем положении, что и с Флёри в 2017 году. Мы хотели его сохранить. Правда хотели. Но в условиях потолка зарплат сделать это практически невозможно. Мы не смогли этого сделать. Порой ты с вратарями оказываешься в такой ситуации. И посмотрите, в каком направлении будет стремиться зарплата Мэтта Мюррея. Будет очень сложно его сохранить. Это очень и очень похожие ситуации», — цитирует Рутерфорда The Athletic.