Цулыгин — о матче с «Нефтехимиком»: очень нужная победа для молодых ребят

Исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с нижнекамским «Нефтехимиком».



«Очень хорошая и нужная победа для молодых ребят. Они почувствовали, что могут играть, поняли, к чему стремиться, чтобы постоянно играть в КХЛ. Сегодня хорошо сыграли вратарь и вся команда. Мы говорили ребятам, чтобы они не удалялись. В прошлом матче, в формате «пять на пять», мы действовали на равных. Как добился такой слаженности от молодых? Смышлёные ребята попались, они выполняли все наши установки. У нас есть план на игру с «Ак Барсом», но сейчас мы его оглашать не будем», — приводит слова Цулыгина пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим Арене» и завершилась со счётом 4:1.

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик», Воробьёв и Кугрышев набрали по два очка