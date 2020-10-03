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«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик», Воробьёв и Кугрышев набрали по два очка

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик», Воробьёв и Кугрышев набрали по два очка
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 4:1.

Первый период был безголевым, однако на третьей минуте второго игрового отрезка Владимир Галузин с передачи Ильдара Шиксатдарова вывел хозяев вперёд. Случилось это при игре «шесть на пять», так как у уфимцев было отложенное удаление. В середине периода Михаил Воробьёв сравнял счёт, забросив вторую шайбу в сезоне. Ему ассистировал Дмитрий Кугрышев. Спустя минуту и 18 секунд с передачи Воробьёва Илья Баранов вывел «Салават» вперёд. А ещё через три минуты уфимцы реализовали большинство усилиями Филипа Ларсена. Кугрышев набрал второе очко за результативную передачу. В третьем периода 19-летний форвард Данил Алалыкин сделал счёт 4:1, забросив первую шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в следующем матче «Салават» встретится с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» примет «Металлург». Обе встречи пройдут 5 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Галузин (Шиксатдаров) – 22:33' (6x5)   1:1 Воробьёв (Кугрышев) – 29:47' (5x5)   1:2 Баранов (Воробьёв) – 31:05' (5x4)   1:3 Ларсен (Кугрышев) – 34:16' (5x4)   1:4 Алалыкин (Лукин, Алексеев) – 56:33' (5x4)
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