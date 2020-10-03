«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик», Воробьёв и Кугрышев набрали по два очка

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 4:1.



Первый период был безголевым, однако на третьей минуте второго игрового отрезка Владимир Галузин с передачи Ильдара Шиксатдарова вывел хозяев вперёд. Случилось это при игре «шесть на пять», так как у уфимцев было отложенное удаление. В середине периода Михаил Воробьёв сравнял счёт, забросив вторую шайбу в сезоне. Ему ассистировал Дмитрий Кугрышев. Спустя минуту и 18 секунд с передачи Воробьёва Илья Баранов вывел «Салават» вперёд. А ещё через три минуты уфимцы реализовали большинство усилиями Филипа Ларсена. Кугрышев набрал второе очко за результативную передачу. В третьем периода 19-летний форвард Данил Алалыкин сделал счёт 4:1, забросив первую шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в следующем матче «Салават» встретится с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» примет «Металлург». Обе встречи пройдут 5 октября.