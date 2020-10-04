Фитцджеральд: Хьюз готов двигаться вперёд, но пока непонятно, какими темпами

Генеральный менеджер команды «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицтджеральд поделился мнением о нападающих Нико Хишире и Джеке Хьюзе.



«Не пытаюсь решить все проблемы в один день. Команда преобразится, когда Джек и Нико в полной мере раскроют свой потенциал. Эти хоккеисты способны всех вести за собой. Скажу прямо, мы будем следовать намеченному плану и не намерены торопить события. Мы всё сделаем правильно, будем двигаться вперёд шаг за шагом, искать игроков, которые помогут расти нашим молодым звёздам. Они ещё очень молоды, но готовы прогрессировать.



Хишир провёл три сезона в НХЛ и готов сделать следующий шаг. Хьюз также готов двигаться вперёд, но пока непонятно, какими темпами. Очень интересно получить ответ на этот вопрос. Хотим, чтобы наша молодёжь развивалась, мы не будем подгонять ребят только потому, что это нужно нам», – цитирует Фитцджеральда пресс-служба НХЛ.

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