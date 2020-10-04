Генменеджер «Нью-Джерси» — о рынке: не стоит думать, что мы сразу же наберём скорость

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд дал понять, что не планирует громких подписаний на рынке свободных агентов, который откроется 9 октября.
«У нас есть проблемные места в составе, и я решу эти вопросы, если появится такой шанс, когда откроется рынок. У нас есть место под потолком зарплат, и я хотел бы разумно им распорядиться, чтобы обеспечить будущее команды. Это не значит, что меня не интересует, как будет выглядеть команда в этом сезоне. Я несу ответственность за это перед клубом, перед болельщиками, перед нашими ветеранами и действующими хоккеистами. Мы должны собрать хорошую команду, которая будет постоянно прогрессировать. Но не стоит думать, что мы сразу же наберём максимальную скорость, раз у нас есть место под потолком зарплат.
Интересные времена. Порой так и хочется решиться на что-то очень серьёзное, соблазн очень велик. Но любая сделка должна иметь смысл и соответствовать положению, в котором находится команда, и планам её развития. Не знаю, удалось ли мне всё четко объяснить, но прекрасно понимаю, что можно подписать определённого игрока на длительный срок, а потом жалеть об этом. Хочу помочь нашим молодым ребятам, ключевым игрокам двигаться вперёд, расти в профессиональном плане. А потом, когда пройдёт какое-то время, вокруг них сформируется нужная нам победная атмосфера. Над этим сейчас работаю», — цитирует Фитцджеральда пресс-служба НХЛ.
- 4 октября 2020
-
09:45
-
09:37
-
09:17
-
09:00
-
08:34
-
08:15
-
08:00
- 3 октября 2020
-
23:56
-
23:35
-
23:22
-
23:12
-
23:07
-
22:58
-
22:37
-
22:15
-
21:58
-
21:45
-
21:22
-
20:55
-
20:26
-
19:52
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:15
-
19:05
-
18:46
-
18:36
-
18:28
-
17:47
-
17:38
-
17:16
-
16:43
-
16:25
-
15:56