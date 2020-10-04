Генменеджер «Нью-Джерси» — о рынке: не стоит думать, что мы сразу же наберём скорость

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд дал понять, что не планирует громких подписаний на рынке свободных агентов, который откроется 9 октября.



«У нас есть проблемные места в составе, и я решу эти вопросы, если появится такой шанс, когда откроется рынок. У нас есть место под потолком зарплат, и я хотел бы разумно им распорядиться, чтобы обеспечить будущее команды. Это не значит, что меня не интересует, как будет выглядеть команда в этом сезоне. Я несу ответственность за это перед клубом, перед болельщиками, перед нашими ветеранами и действующими хоккеистами. Мы должны собрать хорошую команду, которая будет постоянно прогрессировать. Но не стоит думать, что мы сразу же наберём максимальную скорость, раз у нас есть место под потолком зарплат.



Интересные времена. Порой так и хочется решиться на что-то очень серьёзное, соблазн очень велик. Но любая сделка должна иметь смысл и соответствовать положению, в котором находится команда, и планам её развития. Не знаю, удалось ли мне всё четко объяснить, но прекрасно понимаю, что можно подписать определённого игрока на длительный срок, а потом жалеть об этом. Хочу помочь нашим молодым ребятам, ключевым игрокам двигаться вперёд, расти в профессиональном плане. А потом, когда пройдёт какое-то время, вокруг них сформируется нужная нам победная атмосфера. Над этим сейчас работаю», — цитирует Фитцджеральда пресс-служба НХЛ.

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