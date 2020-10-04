Лепаж: Амиров строит манеру игры, беря пример с Кучерова. Это должно устроить «Калгари»
Автор официального сайта НХЛ Гийом Лепаж полагает, что российского нападающего Родиона Амирова выберет «Калгари Флэймз» в первом раунде предстоящего драфта. «Огоньки» будут делать выбор под 19-м номером.
«Амиров — разносторонний форвард. Его катание не назовешь образцовым, но он выходит из-под давления за счет ловкости и хорошего контроля шайбы. Манеру игры Амиров строит, беря пример с нападающего «Тампы» Никиты Кучерова. Это должно устроить «Флэймз», — цитирует Лепажа пресс-служба НХЛ.
После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.
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