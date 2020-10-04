Кимелман: габариты Аскарова соответствуют требованиям НХЛ, МЧМ можно считать исключением

Автор официального сайта НХЛ Адам Кимелман полагает, что российского голкипера Ярослава Аскарова выберет «Каролина Харрикейнз» в первом раунде предстоящего драфта. «Ураганы» будут делать выбор под 13-м номером.

«Вратари являются слабым звеном „Каролины“ на протяжении уже нескольких лет. Аскаров способен исправить ситуацию. Он не лучшим образом сыграл на молодёжном чемпионате мира 2020 года, но это можно считать исключением на фоне начинающейся карьеры молодого вратаря.

Его габариты соответствуют требованиям НХЛ (190 см, 78 кг. — Прим. «Чемпионата»), он уверенно действует в воротах, у него отличная реакция, он умеет читать игру. Нынешний сезон он начал в составе СКА, и лига признала его лучшим игроком недели в сентябре», — цитирует Кимелмана пресс-служба НХЛ.