Крикунов: первые матчи Линдберг отыграл хорошо, а сейчас немного съехал

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).
«Наверное, это был лучший матч Линдберга и Пулккинена в плане результативности. Но в плане взаимодействия я бы не сказал, что там все так хорошо было. Потому что и Линдберг подсел после неполучившейся предсезонки. Он приехал позже остальных, потом заболел. Первые матчи отыграл хорошо, а сейчас очевидно, что немного съехал. К тому же он играет с травмой.
Шипов играет за вторую команду сейчас, потому что у них идут непростые матчи. Мы и четвёртое звено позавчера отправляли сыграть туда. Они и там и там играют. Думаю, что Шипов появится в главной команде в ближайшее время. У него проблема недавно была, но сейчас начал играть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 октября 2020
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