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Хет-трик Пулккинена и дубль Яшкина помогли московскому «Динамо» обыграть «Куньлунь»

Хет-трик Пулккинена и дубль Яшкина помогли московскому «Динамо» обыграть «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Теэму Пулккинен, оформивший хет-трик. По три очка в составе победителей набрали Дмитрий Яшкин (2+1) и Оскар Линдберг (0+3). Две результативные передачи в активе капитана столичного клуба Вадима Шипачёва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 6 октября в гостях встретится с ЦСКА, а «Куньлунь Ред Стар» 7 октября в Челябинске — с «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пулккинен (Линдберг) – 10:07' (5x4)   2:0 Яшкин (Шипачёв) – 25:19' (4x5)   3:0 Пулккинен (Линдберг) – 33:09' (5x5)   3:1 Зырянов – 40:08' (5x5)   4:1 Тарасов (Шипачёв, Яшкин) – 44:28' (5x4)   5:1 Яшкин – 46:59' (5x4)   6:1 Пулккинен (Сергеев, Линдберг) – 47:43' (5x4)   6:2 Фрэм (Николишин, Монахов) – 57:14' (5x4)   6:3 Верек (Лёфквист) – 59:59' (5x5)
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