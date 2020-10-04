Хет-трик Пулккинена и дубль Яшкина помогли московскому «Динамо» обыграть «Куньлунь»

Московское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Теэму Пулккинен, оформивший хет-трик. По три очка в составе победителей набрали Дмитрий Яшкин (2+1) и Оскар Линдберг (0+3). Две результативные передачи в активе капитана столичного клуба Вадима Шипачёва.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 6 октября в гостях встретится с ЦСКА, а «Куньлунь Ред Стар» 7 октября в Челябинске — с «Трактором».