«Миннесота» обменяла Девана Дубника в «Сан-Хосе» и удержала 50% зарплаты

Клубы Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс» произвели обмен, сообщает The Athletic. В «Сан-Хосе» перебрался голкипер Деван Дубник, взамен «Миннесота» получила право выбора в пятом и седьмом раундах драфта 2022 года.

Кроме этого, «Уайлд» удержат в своей платёжной ведомости половину зарплаты 34-летнего голкипера. Таким образом, в следующем сезоне Дубник займёт в платёжной ведомости «Шаркс» около $ 2,16 млн.

В регулярном сезоне-2019/2020 Дубник провёл 30 встреч за «Миннесоту», выиграв 12 из них. В среднем он пропускал 3,35 шайбы за игру и имел коэффициент надёжности 89%. Также на его счету один шат-аут.

Ранее канадец выступал за такие команды, как «Эдмонтон», «Нэшвилл» и «Аризона». В 2004 году он был выбран «Ойлерз» в 1-м раунде драфта НХЛ под общим 14-м номером.