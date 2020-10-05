«Миннесота» обменяла форварда Донато в «Сан-Хосе»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Сан-Хосе» перебрался нападающий Райан Донато, взамен «Миннесота» получила право выбора в третьем раунде драфта 2021 года.
24-летний Донато в минувшем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата забросил 14 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «+5» и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф американский хоккеист провёл два матча, но результативными действиями не отметился.
После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября. Право первого выбора ранее досталось «Нью-Йорк Рейнджерс», выигравшему второй этап драфт-лотереи. В первом раунде «Уайлд» будет выбирать под общим 9-м номером.
- 5 октября 2020
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